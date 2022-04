B2 bei Donauwörth: Betrunken gegen Betonwand gefahren

Mit deutlich erhöhtem Alkoholpegel ist ein 23-Jähriger am Sonntag auf der B2 bei Nordheim gegen eine Betonwand gekracht.

Ein 23-jähriger Autofahrer war am Sonntag kurz nach 7 Uhr auf der Bundesstraße 2 in nördlicher Richtung unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Donauwörth-Süd (Nordheim) kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Anschluss frontal gegen die Betonwand eines Brückenbauwerkes. Der Fahrer zog sich bei dem Anprall leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Donauwörth wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von rund einem Promille. Bei dem Unfallfahrer wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst und dessen Führerschein einbehalten. Der junge Mann wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik verbracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. (AZ)