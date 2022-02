Donauwörth

06:30 Uhr

Baby heftig geschüttelt: Vater aus Donauwörth gesteht im Prozess

Ein Mehrfamilienhaus in einem Donauwörther Stadtteil am 24. März 2021. Dort war am Tag zuvor ein Fall von schwerer Kindesmisshandlung passiert.

Plus Ein 44-jähriger Donauwörther muss sich vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Die Anklage nennt Details der Tat, die sein Kind fast das Leben gekostet hat.

Von Barbara Würmseher

Am Landgericht Augsburg hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 44-jährigen Vater aus Donauwörth begonnen, der seinen eigenen Sohn, einen Säugling von damals knapp drei Monaten, beinahe getötet hat. Die Tat passierte am Spätnachmittag des 23. März vergangenen Jahres. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann in ihrer Anklageschrift gefährliche Körperverletzung vor. Ursprünglich waren fünf Verhandlungstage anberaumt, da der Angeklagte die Vorwürfe zum Prozessauftakt aber weitestgehend einräumte, kann es möglicherweise bereits am Donnerstag zu einem Urteil kommen. Der 44-Jährige befindet sich seit dem 24. März in Haft.

