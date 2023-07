Donauwörth/Bäumenheim

17:17 Uhr

"Ich mach' dich fertig": Kommen vier Männer nach Drohungen und Gewalt davon?

Vor dem Landgericht in Augsburg stehen derzeit vier Männer, die in Donauwörth und Bäumenheim schwere Straftaten begangen haben sollen.

Plus In Donauwörth und Asbach-Bäumenheim sollen vier Männer einen schweren Raub begangen und zwei Menschen verletzt haben. Doch die Opfer sagen nicht gegen sie aus.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die Vorwürfe wiegen schwer. An einem Sonntagabend vor einem Jahr sollen vier Männer in Donauwörth und in der Gemeinde Asbach-Bäumenheim eine Straftat nach der anderen begangen haben. Nun stehen sie vor dem Landgericht Augsburg. In dem Prozess geht es um besonders schweren Raub, um gefährliche Körperverletzung, um einen Einbruch und andere Straftaten.

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ist umfangreich. Den Ermittlungen zufolge waren am 17. Juli 2022 fünf Männer in einem Auto in Donauwörth unterwegs. Der Fahrer geriet gegen 21.30 Uhr mit dem Pkw gegen den Bordstein, wodurch eine Felge beschädigt wurde. Das Quintett stieg aus - und die Situation eskalierte. Der Beifahrer schlug der Staatsanwaltschaft zufolge den Fahrer nieder und trat mit seinem Fuß mindestens fünfmal gegen den Kopf des Opfers. Die anderen drei Männer standen dabei und riefen Passanten zu: "Keine Polizei!" Der Fahrer erlitt blutende Wunden und Schmerzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen