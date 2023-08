Donauwörth/Bäumenheim/Augsburg

vor 47 Min.

Tritte gegen den Kopf und Knochenbrüche: Deshalb kommen die Täter frei

Plus Vier Männer schlagen in Donauwörth, Bäumenheim und Hamlar auf Menschen ein und begehen Einbrüche. Das Landgericht urteilt: Sie dürfen das Gefängnis verlassen.

Von Wolfgang Widemann

Sie zogen einen Abend lang von einem Ort zum nächsten, prügelten, brachen in Wohnungen ein und stahlen. Vier Männer waren an einem Sonntagabend im Juli 2022 außer Rand und Band. Dafür bekamen sie jetzt vom Landgericht Augsburg die Quittung. Es verurteilte das Quartett zu Freiheitsstrafen. Die fielen aber nicht so hoch aus, wie zunächst anzunehmen war.

Die Anklageschrift gegen die Männer im Alter zwischen 25 und 44 Jahren zeichnete ein Bild der Gewalt. Am 17. Juli 2022 gingen sie zunächst auf einen Mann los, mit dem sie in Donauwörth in einem Auto unterwegs waren. Der Fahrer prallte mit dem Wagen gegen einen Bordstein, wodurch eine Felge beschädigt wurde. Der Beifahrer schlug den Verursacher auf der Straße nieder und trat mit seinem Fuß mindestens fünfmal gegen den Kopf des Opfers. Die drei anderen Männer standen dabei und versuchten, Passanten abzuwimmeln, die das Geschehen beobachteten. Der Fahrer erlitt blutende Wunden.

