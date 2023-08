Drei Unfälle, drei Unfallfluchten: Polizei sucht Zeugen

In drei Fällen von Unfallflucht sucht die Polizei nach Zeugen.

Gleich drei Personen haben sich am Wochenende nach einem Unfall aus dem Staub gemacht. Der erste Fall ereignete sich am Freitag zwischen 17 und 17.45 Uhr. Laut Polizei hatte eine Frau ihren schwarzen Ford Mondeo auf einem Verbrauchermarktparkplatz im Neurieder Weg in Donauwörth in der ersten Reihe unter dem Parkdeck auf Höhe der Imbissbude geparkt. Als sie von ihrem Einkauf zurückkam, war die Kofferraumklappe ihres Autos leicht eingedellt. Die Polizei geht davon aus, dass ein anderes Fahrzeug mit der Anhängerkupplung dagegen gestoßen ist.

Am Samstag ereignete sich gegen 15 Uhr in der Neudegger Allee eine weitere Unfallflucht. Eine Frau hatte ihren schwarzen Kia am Stauferpark abgestellt. Ein wenig später beobachtete ein Zeuge einen Streit zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines weißen Kleinwagens. Nach dem Streit fuhr der Autofahrer an und stieß frontal gegen den Kia, setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Zeugenaussage ist der Mann etwa 40 Jahre alt.

Drei Unfälle rund um Donauwörth: Verursacher fliehen

Auch in Bäumenheim fuhr ein Unfallfahrer am Samstag davon, ohne sich um den Schaden, den er angerichtet hatte, zu kümmern. Laut Polizei geriet offenbar ein Autofahrer gegen 22 Uhr in der Donauwörther Straße auf Höhe der Hausnummer 25 mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und fuhr gegen einen Bauzaun samt Lärmschutzwand. Eine Anwohnerin hörte den Zusammenprall und rief die Polizei. Der Verursacher war jedoch schon weitergefahren.

Hinweise zu allen drei Unfällen sowie zu den Verursachern nimmt die Polizei Donauwörth unter der Nummer 0906/706670 entgegen. (AZ)