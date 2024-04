Polizei beanstandet zwei Elektroroller

Es fehlt jeweils der Versicherungsnachweis. Außerdem waren auf einem E-Scooter zwei Personen unterwegs.

In zwei Fällen beanstandete die Polizei bei E-Scootern die fehlende Versicherung. Am Donnerstag um 0.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Mertinger Straße in Bäumenheim der erste auf, der verbotenerweise von zwei Personen benutzt wurde, und zudem über keine gültige Plakette verfügte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und zeigten den 15-jährigen Fahrer sowie den 45-jährigen Halter jeweils wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz an. Der zweite Fall war bereits am Mittwoch gegen 18.15 Uhr passiert. In der Hindenburgstraße auf der Donauwörther Altstadtinsel Ried wurde ein 18-Jähriger auf seinem E-Scooter gestoppt. Das Fahrzeug hatte noch eine alte Versicherungsplakette aus dem Jahr 2023 angebracht. Ein neuer Vertrag war nicht abgeschlossen worden. Auch hier war eine Strafanzeige die Folge. (AZ)