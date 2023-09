Polizei klärt dank aufmerksamer Zeugen zwei Unfallfluchten

Innerhalb weniger Stunden flüchten Autofahrerinnen nach Unfällen in Donauwörth und Asbach-Bäumenheim. Die Polizei kann die Verursacherinnen rasch ermitteln.

Beinahe täglich flüchten in der Region die Verursacher von Verkehrsunfällen. Nun ist es der Polizei dank aufmerksamer Zeugen gelungen, innerhalb weniger Stunden zwei Autofahrerinnen zu ermitteln, die sich vom Ort des Geschehens entfernt haben.

Am Dienstag zeigte gegen 13.30 Uhr eine Autobesitzerin an, dass ihr Pkw, der in der Goethestraße in Donauwörth geparkt war, durch eine unbekannte Person beschädigt wurde. Eine unbeteiligte Zeugin beobachtete dies und teilte mit, dass gegen 13.15 Uhr ein junge Frau mit dem heck ihres Wagens gegen die Front des Autos der Geschädigten geprallt sei. Die Passantin merkte sich das Kfz-Kennzeichen und konnte die Fahrerin genau beschreiben. Dadurch gelang es den Beamten, eine 18-Jährige ausfindig zu machen. Auf die kommt jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu. Bei der Karambolage dürfte ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden sein.

Autofahrerin gerät an B2-Abfahrt bei Bäumenheim von der Straße ab

Gegen 17.15 Uhr rief ein Verkehrsteilnehmer bei der Inspektion in Donauwörth an. Er hatte beobachtet, wie ein Pkw in der Kurve an der B2-Ausfahrt Bäumenheim-Nord in den Grünstreifen geriet und ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten überrollte. Die Fahrerin hielt aber nicht an.

Der Zeuge übermittelte der Polizei freilich nähere Angaben zum Wagen. Eine Streifenbesatzung schaute sich zunächst den Unfallort an, sicherte Spuren und begutachtete den Schaden. In diesem Moment kehrte die Fahrerin, die offenbar ein schlechtes Gewissen plagte, zum Ort des Geschehens zurück. Die 58-Jährige räumte den Sachverhalt ein, sieht sich jedoch ebenfalls mit einem Strafverfahren konfrontiert. In diesem werde das reumütige Verhalten der Frau berücksichtigt, so die Polizei. An dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen beträgt er circa 500 Euro. (AZ)