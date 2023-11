Unbekannte zerkratzen Lack von zwei Autos: Hoher Schaden

Unbekannte richten in Donauwörth und Asbach-Bäumenheim jeweils einigen Schaden an. Polizei bittet um Hinweise.

In Donauwörth und Asbach-Bäumenheim haben Unbekannte jeweils ein Auto mutwillig beschädigt. Der Wagen in Donauwörth stand laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch in der Georg-Regel-Straße. An dem braunen Opel Astra hantierte der Täter mit einem spitzen Gegenstand an der Beifahrerseite und richtete einen Schaden von etwa 2000 Euro an.

In Bäumenheim beschädigte der Gesuchte auf gleiche Weise in der Zeit zwischen Montag und Dienstag im Schneiderfeld die komplette Fahrerseite eines schwarzen VW Golf. Hier dürfte die Reparatur rund 4000 Euro kosten.

Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet in beiden Fällen um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)