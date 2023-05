Unbekannter beschädigt durch Unfall ein geparktes Auto

Ein Unbekannter verursacht an einem geparkten Wagen einen Schaden. Die Polizei bittet zu der Unfallflucht um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag das Auto eines 57-Jährigen durch einen Unfall beschädigt und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Opfer zwischen 7.30 und 20 Uhr seinen Wagen am Einkaufszentrum Donaumeile in Donauwörth sowie in der Mertinger Straße in Asbach-Bäumenheim geparkt. An einem der beiden Orte stieß der Gesuchte mit seinem Pkw gegen das Heck des abgestellten Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

