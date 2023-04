Bäumenheimer Senior verhält sich nach Parkrempler korrekt

Ein 73-Jähriger fährt beim Ausparken ein anderes Auto an. Er hinterlässt eine Nachricht und informiert die Polizei.

Nach einem Parkrempler hat sich ein 73-jähriger Bäumenheimer in der Donauwörther Sonnenstraße richtig verhalten. Beim Ausparken blieb er laut Polizei an dem hinteren Stoßfänger eines vor ihm geparkten Wagens hängen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Unfallverursacher wartete eine Zeit lang vor Ort, hinterließ dann einen Benachrichtigungszettel an dem angefahrenen Wagen und informierte die Polizei Donauwörth telefonisch. Die Beamten verzichteten daher auf eine Ahndung. (AZ)