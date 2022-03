Donauwörth

vor 52 Min.

Bagger reißt Erdgasleitung in Berger Vorstadt ab

Plus Polizei und Feuerwehr rücken am Freitagnachmittag in Donauwörth zu einer defekten Gasleitung aus. Sie können aber schnell wieder Entwarnung geben.

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in Donauwörth aus. In der Berger Vorstadt hatte ein Minibagger auf dem Grundstück eines privaten Anwesens die Erdgasleitung bei Gartenarbeiten abgerissen. Das berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr Donauwörth vor Ort. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten aber schnell Entwarnung geben und wieder abrücken. Denn das Sicherheitssystem an der Erdgasleitung hatte schnell gegriffen, sodass kein Gas austreten konnte. (AZ)

