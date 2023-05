Baggerfahrer quetscht Bauarbeiter in Donauwörth die Hand ein

Ein Arbeiter verletzt sich bei einem Unfall auf einer Baustelle in Donauwörth. Der Mann muss ins Krankenhaus.

Auf einer Baustelle in Donauwörth hat sich ein Unfall ereignet. Laut Polizei wollte ein 34-jähriger Arbeiter am Dienstag um 15.45 Uhr eine schwere Rüttelplatte mit einer Trageschlaufe an der Schaufel eines Baggers befestigen. Allerdings schloss der Baggerfahrer die Schaufel zu früh und quetschte die linke Hand des Arbeiters zwischen den Metallbacken ein.

Der Verletzte wurde zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ein und informierte die zuständige Berufsgenossenschaft. (AZ)

