Bahnstrecke Donauwörth-Augsburg auch Anfang April komplett gesperrt

Geduld ist gefragt bei Bahnfahrern zwischen Donauwörth und Augsburg. Auch im April fallen tagelang Züge aus.

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth gehen auch im April weiter. Nicht nur am letzten Märzwochenende wird auf der Strecke für Go-Ahead kein Zugverkehr möglich sein, sondern auch Anfang April (wir berichteten). Allerdings hat sich diese Vollsperrung laut Streckenbetreiber Go-Ahead um einen weiteren tag verlängert und umfasst nun die Tage Samstag, 1. April, bis einschließlich Montag, 3. April.

Go-Ahead teilt mit, dass ein Schienenersatzverkehr mit Omnibussen einrichtet wird. Der dementsprechend geänderte Fahrplan wurde wohl auf der Go-Ahead Website bereitgestellt. Die detaillierten Fahrpläne sollen in den nächsten Tagen auch in die Online-Medien eingearbeitet, was diese Systeme leider erst einige Tage später richtig anzeigen können, heißt es von dem Eisenbahnunternehmen.

Auch am 4. April läuft es morgens und abends auf der Bahnstrecke nicht rund

Grund für die Sperrung sind Oberleitungsarbeiten in Meitingen und Gleiserneuerungen in Treuchtlingen-Pleinfeld der DB Netz. Die Fahrplanänderungen betreffen die Linien RE80, RE89 und RB87. Die Fahrplanabweichungen sehen wie folgt aus:

1. April bis 3. April entfallen alle Züge zwischen Augsburg und Donauwörth . Alle ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt.

und . Alle ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt. Zwischen dem 27. März bis 31. März und am 4. April kommt es auf der Strecke Donauwörth nach Augsburg zu Ausfällen in den Morgen- und Abendstunden. Auf der Strecke Augsburg nach Donauwörth entfällt der Halt Langweid ( Lech ). Fahrgäste mit Fahrtziel Langweid steigen in Gablingen in den SEV-Bus nach Langweid um. Fahrgäste, die von Langweid Richtung Donauwörth fahren möchten, bitten wir zunächst die Züge der Gegenrichtung nutzen und dann in den gewohnten Zug in Gablingen umzusteigen. (AZ)

