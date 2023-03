Bahnverkehr nach Donauwörth: Kritik und Geldstrafe für Go-Ahead

Plus Der Schienenersatzverkehr Richtung Augsburg läuft mies. Das beschert Go-Ahead massive Kritik. Das Unternehmen muss wohl eine Strafe zahlen – und nachbessern.

Seit rund zwei Wochen ist der Zugverkehr zwischen Donauwörth und Augsburg stark eingeschränkt. Wer bisher mit der Regionalbahn gefahren ist, muss sich seit Mitte Februar wegen Bauarbeiten am Bahnnetz massiv umstellen. Wer kann, fährt mit dem Auto. Nicht nur die Kunden sind genervt, mittlerweile hagelt es Kritik am Streckenbetreiber Go-Ahead. Der kann zwar nichts für die Baustelle – das ist DB-Sache – doch der Schienenersatzverkehr mit Bussen läuft alles andere als geschmeidig. Der Fahrgastverband Pro Bahn aber auch der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) finden deutliche Worte.