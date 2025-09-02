Basteln und Ploggen im Ferienprogramm

„Basteln und Ploggen mit Transition Town Donauwörth. Auf dem Gelände des DAV wurden am Vormittag Insektenhotels aus Dosen und Kronkorken hergestellt und anschließend unter Anleitung fachgerecht befüllt. Hierbei konnten die anwesenden Kinder von Johannes Thum und Imker Michael Näpfle erfahren, worauf es bei der richtigen Wahl der Gehölze und deren Zuschnitt ankommt. Im Anschluss an die erfolgreiche Bastelarbeit sammelten die Kinder noch Müll und v. a. Zigarettenkippen in der Reichstraße und staunten nicht schlecht, über die Menge, die sich da in kurzer Zeit finden ließ. Passanten dankten es ihnen mit viel Lob und Donauwörther Gastwirt spendierte den fleißigen Ploggern ein Eis.

