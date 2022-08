Bauamt der Stadt Donauwörth ist in neues Gebäude gezogen

Die Donauwörther Behörde hat den Standort in der Innenstadt gewechselt. Was das für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet.

Im Zuge von Neustrukturierungsmaßnahmen in der Donauwörther Stadtverwaltung ist das Bauamt der Großen Kreisstadt jetzt in neue Räumlichkeiten in einer Außenstelle umgezogen: Ab sofort sind das Sachgebiet Hochbau, das Sachgebiet Tiefbau, die Stadtplanung und die Bauverwaltung im 1. Stock in der Reichsstraße 39 untergebracht.

Das Bauamt ist ab sofort in den neuen Räumen "uneingeschränkt im Einsatz", wie die Stadt mitteilt. Der Zugang zum Amt erfolgt durch die Lammwirtsgasse, die ganze Etage ist zudem barrierefrei mit einem Aufzug von der Kronengasse aus erreichbar. Die modernen Büroräume auf rund 500 Quadratmetern bieten nun unter anderem einen extra Raum für öffentliche Auslegungen im Rahmen von beispielsweise Bebauungsplanverfahren. "Darüber hinaus wird der Umzug für Bürgerinnen und Bürger jedoch weitgehend unbemerkt bleiben", so die Stadt: Zum einen bleibe bei der Erreichbarkeit per Telefon und Mail der rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde alles unverändert.

Rechtsamt Donauwörth ist nicht vom Umzug betroffen

Zum anderen sei das Rechtsamt, das häufiger mit einem Behördengang verbunden ist, nicht vom Umzug betroffen, sodass beispielsweise das Sachgebiet "Bauen und Denkmalpflege" (unter anderem für die Erteilung von Baugenehmigungen zuständig) wie bislang im ersten Stock des Rathauses erreichbar ist. Alle Ansprechpartner der Stadtverwaltung einschließlich der Kontaktmöglichkeiten sind unter www.donauwoerth.de über den Button "Rathaus" oder über die Suchfunktion zu finden. Bei Fragen hilft während der Öffnungszeiten auch die telefonische Zentrale unter 0906/789-0 weiter. (AZ)

