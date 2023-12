Bauernverband-Kreisverbände Donau-Ries und Dillingen gehen auf die Straße

Vor dem SPD-Büro in Donauwörth starteten die Kreisverbände ihre Kundgebung gegen die vorgesehene Streichung der Agrardieselrückerstattung.

Am Freitagvormittag um 10.30 Uhr veranstalteten die Kreisverbände Donau-Ries und Dillingen des Bayerischen Bauernverbands eine Kundgebung in Donauwörth. Grund dafür ist die vorgesehene Streichung der Agrardieselrückerstattung und der KFZ-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirtschaft. Damit habe die Regierungskoalition laut Mitteilung der Verbände "das Fass der Belastungen gegenüber der Landwirtschaft zum Überlaufen gebracht". Die Demonstration startete vor dem SPD-Büro im Ried, anschließend geht es weiter zum Büro der Grünen in der Kapellstraße. (lrs/AZ)