Die Engagierten Bürger Donauwörth (EBD) wurden durch die Schützengesellschaft Nordheim für die Baumpflanz-Challenge 2025 nominiert. Vielen Dank dafür! Nachdem der EBD-Baum nicht irgendwo stehen sollte, kamen die engagierten Bürger auf die Idee, einen Baum für das Freibad in Donauwörth zu spenden. Nach Rücksprache mit Oberbürgermeister Jürgen Sorre und den beiden Schwimmmeistern Robert Blaschek und Manuel Brand war schnell ein geeigneter Platz und Dank fachkundiger Unterstützung der Stadtgärtnerei auch ein geeigneter Baum gefunden. Aufgrund der Tatsache, dass im Freibad Donauwörth noch weitere Bäume fehlen, um den Badegästen ausreichend Schatten zu spenden, entschloss sich die EBD spontan weitere Bäume zu spenden. Diese Bäume werden im Herbst gepflanzt, sodass sich die Badegäste in der Badesaison 2026 auf weitere schattenspendende Bäume freuen dürfen. Selbstverständlich übernehmen die Engagierten Bürger Donauwörth die Patenschaft für diese Bäume.

