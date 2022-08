Baustelle am Gymnasium Donauwörth läuft weiter wie geplant

Plus Trotz gestiegener Kosten wird der dritte Bauabschnitt am Donauwörther Gymnasium angepackt. Die Alternativen wären ein Baustopp und Container gewesen.

Trotz einer Kostensteigerung von einer Million Euro auf nunmehr 7,1 Millionen Euro soll der dritte Bauabschnitt bei der laufenden Sanierung des Donauwörther Gymnasiums wie vorgesehen angepackt werden. Kurzzeitig war sogar ein Baustopp in der Diskussion.