Baustelle: B25 bei Donauwörth ist wohl von Freitagmittag an wieder frei

Nach einer gut einmonatigen Sperrung wird die Bundesstraße zwischen Donauwörth und Ebermergen wieder für den Verkehr freigegeben. So geht es weiter.

Nach gut einem Monat endet für viele Menschen im Donau-Ries-Kreis und darüber hinaus eine Zeit der Umwege beziehungsweise der Lärmbelästigung. Wie geplant soll die B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen am Freitag, 9. Februar, wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Nach Auskunft des Staatlichen Bauamts Augsburg werden die Autos und Lkw voraussichtlich vom Mittag an auf der Bundesstraße wie gewohnt rollen. Nachdem die neue Bahnbrücke errichtet und an ihren Platz geschoben worden war, stellten Bauarbeiter in den vergangenen Tagen die Fahrbahn der B25 in besagtem Bereich wieder her. Dies geschah provisorisch mit Beton, denn Asphalt ist in dieser Jahreszeit nur schwer zu bekommen.

B25 soll von Donauwörth her ein Stück weiter autobahnähnlich werden

In den kommenden Wochen will die Behörde, die für die Bundesstraßen in der Region zuständig ist, die Arbeiten für den doppelspurigen Ausbau der Straße unter der Brücke hindurch ausschreiben. Die B25 soll dann im Laufe des Jahres von Donauwörth her ein kleines Stück weiter autobahnähnlich gestaltet werden. Ziel sei, so Alexander Becker vom Staatlichen Bauamt, eine weitere Sperrung zu vermeiden. (wwi)

