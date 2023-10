Donauwörth

Bauteile für Flieger und Helikopter kommen bei Airbus nun aus dem 3D-Drucker

Frank Rethmann, Leiter des neuen Technologiezentrums, zeigt die beiden Bauteile, die bei Airbus Helicopters bereits in Serie für Flugzeugtüren per 3D-Drucker gefertigt werden.

Plus Die Firma Airbus Helicopters nimmt in Donauwörth ein 3D-Druck-Technologiezentrum in Betrieb. In Flugzeugen eines bestimmten Typs befinden sich schon solche Teile.

Es dauert viele Stunden, aber in mannshohen Maschinen entstehen aus Titanstaub Millimeter um Millimeter hochpräzise Bauteile, die einmal in Flugzeugtüren für Maschinen des Typs A350 eingefügt werden. In dem von Glaswänden umgebenen Raum brummt und summt es recht laut. Helmut Färber, Standortleiter des Werks von Airbus Helicopters in Donauwörth, gerät fast ins Schwärmen, als er den Anlass für eine Feierstunde in der Halle B1 nennt: Dort nimmt die Firma jetzt offiziell ein 3D-Druck-Technologiezetrum in Betrieb. "Das ist für den Standort wirklich bedeutend", sagt Färber.

Airbus Helicopters stieg in Donauwörth vor rund fünf Jahren in diese neue Fertigungsmethode ein. Was im Kleinen begann, mausert sich allmählich zu einem eigenen Produktionszweig. Dazu nennt Frank Rethmann, Leiter des Zentrums, einige Zahlen. Mit drei 3D-Titandruckern - jeder von diesen kostet mehr als eine Million Euro - stellt das Unternehmen seit 2018 zwei Wellen her, die Teil der Verriegelung von A-350-Türen sind. Für die acht Türen eines jeden Fliegers werden insgesamt 32 Bauteile benötigt. Zwischenzeitlich habe man insgesamt über 9400 dieser Verriegelungs- beziehungsweise Antriebswellen gedruckt, so Rethmann. In der Flugzeugindustrie sei dies unter "Massenproduktion" einzuordnen.

