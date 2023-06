Bedienung wird Geldbeutel mit 800 Euro gestohlen

Einer Service-Mitarbeiterin wird in einem Lokal ihr Geldbeutel gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstag in einem Gastronomiebetrieb in der Donauwörther Reichsstraße den Bedienungsgeldbeutel einer Servicekraft gestohlen, wie die Polizei mitteilt. In diesem befanden sich 800 Euro Bargeld. Eine Fahndung durch verständigte Beamte der PI Donauwörth verlief ergebnislos. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)

