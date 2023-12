Donauwörth

vor 56 Min.

Sohn, Kollege, Freund: Raimund Brechenmacher ist stolz auf seinen Mathias

Plus Mathias Brechenmacher führt als Chef mit seinem Vater zusammen die Brechenmacher GmbH in Donauwörth. Die beiden sind ein perfektes Team – seit 36 Jahren.

Von Lara Schmidler

Wer mit Raimund und Mathias Brechenmacher an einem Tisch sitzt, merkt schon nach kurzer Zeit: Hier stimmt die Chemie. Nicht nur sind Vater und Sohn in nahezu allen Belangen einer Meinung, sie ergänzen sich auch gegenseitig und beiden merkt man ihre Begeisterung für den Beruf des Bauingenieurs, den sie ebenfalls gemeinsam haben, deutlich an. Für die Brechenmacher GmbH, für die die beiden zusammen die Geschäftsführung innehaben, ist das nur von Vorteil – macht es doch die Übergabe des Betriebs von einer Generation zur nächsten deutlich einfacher.

Eigentlich hatte Mathias Brechenmacher immer, wie schon sein Vater, Diplomingenieur werden wollen, wie er erzählt. Kurz bevor es jedoch so weit war, sei das Studiensystem in Deutschland dann gekippt und stattdessen das Bachelor- und Master-Konzept eingeführt worden. Das sei zwar ein kleiner Dämpfer gewesen, nichtsdestotrotz stürzte er sich direkt ins Studium, fing sogar im letzten Bachelorsemester schon mit dem Master an. Als er dann in seinem letzten Mastersemester gewesen sei, sei ein Mitarbeiter im Betrieb seines Vaters krankheitsbedingt ausgefallen. "Und da hat es sich dann so ergeben, dass ich direkt angefangen habe." Das war 2015.

