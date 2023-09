Bei einer Tasse Kaffee mit der Polizei ins Gespräch kommen

Die Polizei startet am Samstag, 16. September, eine Aktion in Donauwörth. Die Beamten suchen den Kontakt mit der Bevölkerung.

Diese Gelegenheit gibt es wahrlich selten: Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am Samstag, 16. September, in Donauwörth von der Polizei zu einer Tasse Kaffee einladen lassen. Die Aktion mit dem englischen Motto ""Coffee with a cop" (Kaffee mit einem Polizisten) initiiert das Polizeipräsidium Schwaben Nord anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens.

Die Bevölkerung soll dem Präsidium zufolge in Donauwörth von 9 bis 15 Uhr auf der Riedinsel die Gelegenheit erhalten, direkt mit "ihrer Polizei" in Kontakt zu treten. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: "Dabei soll in angenehmer Atmosphäre Zeit für Gespräche zu aktuellen oder allgemeinen Themen sein." Treffpunkt in Donauwörth ist die Fußgängerzone in der Hindenburgstraße. (AZ)