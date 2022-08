Bei Patientenbesuchen ist Ambulanzhund Smiley oft mit dabei

Krankenpflegerin Sonja Gerstmayr bekommt bei der Arbeit Unterstützung von ihrer Mischlingshündin. Sie ist begeistert von dieser Form der tiergestützten Therapie und sieht die Erfolge.

Wenn Sonja Gerstmayr Patienten in deren Zuhause besucht, ist sie meist in vierbeiniger Begleitung. Die "Kollegin", die zur Unterstützung der 43-jährigen Gesundheits- und Krankenpflegerin mitkommt, hört auf den sympathischen Namen Smiley (Lächeln) und ist eine fünf Jahre alte Mischlingshündin. Seit April treten Sonja Gerstmayr vom Bezirkskrankenhaus (BKH) Donauwörth und Smiley bei ambulanten Patientenbesuchen gerne im Team auf. Und es herrscht Begeisterung darüber, wie gut dieses Modell funktioniert.

"Alle profitieren davon", sagt Sonja Gerstmayr, "in erster Linie die Patientinnen und Patienten, die den Hund führen und füttern dürfen und sich dank des Tiers leichter öffnen. Aber auch der Hündin tun diese Begegnungen gut. Sie kommt aus dem Tierschutz und hat früher keine guten Erfahrungen mit Menschen gemacht." Aber natürlich freut sich auch die Hundebesitzerin selbst, Smiley auch während der Arbeit bei sich zu haben. Die 43-Jährige ist mit Tieren aufgewachsen und besitzt heute auch Pferde.

Sonja Gerstmayr hat ein Konzept ausgearbeitet und war mit Smiley in der Hundeschule

Ehe sie Smiley erstmals zur Arbeit mitgenommen hat, hat sie ein Konzept ausgearbeitet und eine Ausbildung mit ihrem Vierbeiner in einer Hundeschule absolviert. Diese stellte ihr und ihrem Hund ein Zeugnis aus. "Die Smiley ist sehr ruhig, zurückhaltend und vorsichtig. Wenn Patientinnen oder Patienten dennoch Angst vor Hunden haben oder allergisch auf Tierhaare reagieren, dann bleibt Smiley natürlich zu Hause", schildert Sonja Gerstmayr.

Seit fast 21 Jahren arbeitet sie im BKH Donauwörth, seit fast vier Jahren ist Smiley ihre treue Begleiterin. Etwa dreimal pro Woche nimmt sie ihren Hund an die Arbeitsstelle mit. Die Erfahrungen mit den Patientinnen und Patienten seien "super". "Ganz viele freuen sich über die neue Aufgabe, die sie dadurch bekommen, beispielsweise sich um den Hund zu kümmern und ihn beim Gassigehen zu führen. Der Fokus liegt in dem Moment nicht mehr so auf der psychischen Krankheit; es gibt andere Gesprächsthemen", erzählt die ausgebildete Krankenschwester. Dass sie am BKH nun tiergestützte Therapie mit ihrer "Ambulanzhündin" anbieten darf, das sei ein "Mega-Gewinn". "Tausend Dank an unsere Pflegedirektorin Iris Frank und unseren ärztlichen Direktor Dr. Karel Frasch für deren Unterstützung", sagt sie voller Dankbarkeit. (AZ)

Lesen Sie dazu auch