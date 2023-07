Bei Riedlingen und Wörnitzstein sind mehrere Solarparks geplant

Plus Bei der Stadt Donauwörth liegen mehrere Bauvoranfragen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor. Warum der Stadtrat allerdings noch keinen Beschluss fasst.

Auf dem Gebiet der Stadt Donauwörth werden in absehbarer Zeit wohl einige Solarparks entstehen. Für vier dieser Freiflächen-Photovoltaikanlagen leitet die Kommune möglicherweise demnächst planungsrechtliche Schritte ein.

Dass verschiedene Investoren bei der Großen Kreisstadt angeklopft haben, hatte Oberbürgermeister Jürgen Sorre bereits im Sommer 2022 mitgeteilt. Im April fasste der zuständige Werks- und Umweltausschuss des Stadtrats einen Grundsatzbeschluss, wie Stadtbaumeister Bernd Fischer jetzt im Stadtrat berichtete. Demnach sollen Anfragen für solche Projekte bearbeitet werden, wenn sie auf potenziell geeigneten Flächen verwirklicht werden sollen. Dies treffe für Grundstücke zu, die ein von der Stadt beauftragtes Büro in einem Solargutachten aufgeführt hat.