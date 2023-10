Bei Unfall in Donauwörth wird ein Radfahrer verletzt

In Donauwörth erfasst ein Mann mit seinem Auto einen Radler. Der wird ins Krankenhaus eingeliefert.

In Donauwörth hat ein Auto einen Radfahrer erfasst. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge am Montag um kurz nach 17 Uhr an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Eduard-Rüber-Straße. In Letztere wollte der 32-Jährige abbiegen. Ein 27-Jähriger, der mit dem Auto unterwegs war, übersah den von rechts kommenden Radler. Der stürzte durch den Zusammenstoß mit dem Pkw zu Boden.

Der Mann trug keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Dort stellte sich glücklicherweise heraus, dass die Blessuren nicht so schwerwiegend sind. (AZ)