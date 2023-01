Beide Kfz-Kennzeichen von einem Auto gestohlen

Ein Unbekannter stiehlt in Donauwörth die Nummernschilder von einem Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Dienstag von einem Auto in Donauwörth beide Kfz-Kennzeichen gestohlen. Der BMW X3 war in der Eichgasse abgestellt. Der Diebstahl, den ein 25-Jähriger anzeigte, kann auf die Zeit zwischen 17 Uhr und Mitternacht eingegrenzt werden. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)