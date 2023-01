Beifahrer wirft Joint aus dem Autofenster

Eine aufmerksame Streife der Polizei erwischt in Donauwörth zwei junge Männer unter Drogen.

Eine Polizeistreife war am Mittwochmittag in der Industriestraße in Donauwörth besonders aufmerksam und hat so zwei junge Männer mit Betäubungsmitteln aus dem Verkehr gezogen. Der Beifahrer eines Pkw warf einen Joint aus dem Fenster, als er das Polizeiauto in der Industriestraße erblickte. Dies nahmen die Beamten zum Anlass, um das Fahrzeug und dessen Insassen zu kontrollieren.

Der 21-jährige Beifahrer räumte den Besitz des Joints ein. Auch der Fahrer verhielt sich drogentypisch auffällig. Die Beamten führten einen Test bei dem 20-Jährigen durch, der positiv auf den Rauschgiftwirkstoff THC reagierte. Sogleich veranlassten sie eine ärztliche Blutentnahme, um die Drogenkonzentration im Körper festzustellen. Außerdem wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der Fahrer erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts auf Fahren unter Rauschmitteleinfluss. Der Beifahrer wurde angezeigt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)