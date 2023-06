Beifahrerseite in Donauwörth touchiert: 1000 Euro Schaden

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Der Vorfall ereignete sich auf einem Mitarbeiterparkplatz.

Ein silberner BMW ist am Samstag in Donauwörth angefahren worden. Laut Polizeibericht parkte ein 45-Jähriger seinen Wagen gegen 11 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Verbrauchermarktes im Neurieder Weg. Im Zeitraum bis 14 Uhr wurde der Wagen von einem bislang unbekannten Autofahrer an der Beifahrerseite touchiert.

Dadurch entstand ein Fremdschaden von rund 1000 EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)