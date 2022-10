Beim Rangieren Unfall gebaut

Nur Print

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Schwenningen hat in Donauwörth beim Rangieren einen Unfall gebaut. Passiert ist dieser in der Offizial-Schmid-Straße. Hier war die Fahrbahn zu diesem Zeitpunkt wegen zahlreicher parkender Fahrzeuge enger als üblich. Aufgrund von Gegenverkehr musste die 53-Jährige ihren Wagen zurücksetzen und prallte gegen den Wagen eines 47-jährigen Haunsheimers, der gerade wenden wollte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt, so die Polizei Donauwörth. (AZ)