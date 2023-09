Beinahe-Unfall auf B16 durch Überholmanöver

Eine Autofahrerin muss zwischen Donauwörth und Tapfheim ausweichen und bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mit einem gefährlichen Überholmanöver auf der B16 zwischen Tapfheim und Donauwörth hat ein unbekannter Autofahrer eine andere Verkehrsteilnehmerin gefährdet. Wie die Polizei berichtet, war die 61-Jährige am Montag vergangene Woche (21. August) auf der Bundesstraße gegen 15.30 Uhr in ihrem schwarzen VW Golf in Richtung Donauwörth unterwegs. Aus dem Gegenverkehr scherte ein Unbekannter mit seinem Pkw aus und überholte einen vorausfahrenden Wagen, trotz des sichtbar herannahenden Autos der Frau.

Die 61-Jährige, die den Vorfall nun meldete, bremste stark ab und wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die Inspektion Donauwörth nahm ein Ermittlungsverfahren auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

