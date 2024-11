Mahnmal gegen Gewalt an Frauen: Donauwörth bekommt eine rote Bank

Fast täglich wird laut Bundeskriminalamt in Deutschland eine Frau getötet. Zudem hat jede dritte Frau bereits physische oder sexuelle Gewalt erfahren. Um auf diese Zahlen aufmerksam zu machen, setzen Städte weltweit mit roten Bänken ein deutliches Zeichen – so auch in Donauwörth.

Am kommenden Montag, 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen, wird die rote Bank um 16 Uhr an der Friedenslinde am Donauspitz eingeweiht. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Die rote Bank steht nicht nur für Solidarität mit Betroffenen – sie ist ein Appell an die Gesellschaft, gemeinsam gegen Gewalt einzutreten und eine Kultur des Hinschauens und Handelns zu fördern.

Lesung zum Thema Gewalt gegen Frauen im Buchhaus Greno

Die Initiative zur roten Bank in Donauwörth geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im April zurück. Mit diesem Schritt reiht sich die Stadt in eine globale Bewegung ein, die mit der italienischen „Panchina Rossa“-Initiative ihren Anfang nahm. Anlässlich der Einweihung der roten Bank veranstaltet das Buchhaus Greno am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr eine Lesung zum Thema Gewalt an Frauen. Autorin Ruth-Maria Thomas erzählt in ihrem Roman „Die schönste Version“ die große Liebesgeschichte von Jella und Yannick, die solange perfekt ist, bis sie kippt. (AZ)