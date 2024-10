Jeder Stadtteil soll vertreten sein: Donauwörth bekommt einen Jugendrat

Schon der Tagungsort soll die Bedeutung des neuen Gremiums zeigen: Der neue Donauwörther Jugendrat soll nicht in irgendeinem Zimmer des Rathauses tagen, sondern im Großen Ratssaal. Die Verantwortlichen versprechen sich durch die Gründung eines solchen Gremiums mehr Einfluss auf die Entscheidungen in der Stadtpolitik. Jugendräte gibt es mittlerweile in einigen Städten und Gemeinden, zumindest in einer Hinsicht geht Donauwörth aber einen Sonderweg.

