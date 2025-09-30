Zu einem Thema, das für jeden wichtig werden kann, hatte die Kameradschaft Ehemalige, Reservisten und Hinterbliebene Donauwörth des Deutschen Bundeswehrverbandes eingeladen. Die hohe Teilnehmerzahl zeigte, wie groß das Interesse an der Thematik rund um einen Pflegefall ist. Frau Kohnle von COMPASS, dem zentralen Beratungsdienst der Privaten Krankenversicherungen und zuständig für den Landkreis Donau-Ries, erläuterte zunächst die Aufgaben des Beratungsdienstes. Beratung und Hilfe im Pflegefall ist mehr als ein Angebot - sie stellt eine umfassende Information der Betroffenen sich und hilft, sich in den umfangreichen Regelungen langwierige Verfahren oder Fehler zu vermeiden. Des Weiteren ging sie auf verschiedene Beratungsschwerpunkte ein und verwies wiederholt darauf, wie wichtig eine frühzeitige Beratung im Pflegefall ist. Genauso relevant und notwendig sind die Informationen aber auch für die betroffenen Angehörigen, die oft unvermittelt damit konfrontiert werden. Mit einem kleinen Gastgeschenk bedankte sich der Vorsitzende Oberstabsfeldwebel a.D. Schierle für ihre Informationen und umfassenden Ausführungen. Im Anschluss wurden zwei Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Deutschen Bundeswehrverband geehrt: Seit 60 Jahren sind Generalmajor a.D. Karl-Heinz Depiereux und Oberstleutnant a.D. Uwe Bartels im Verband und erhielten eine Treueurkunde des Bundesvorsitzenden durch den Bezirksvorsitzenden Bayrisch Schwaben Stabsfeldwebel a.D. Franz Jung und den Kameradschaftsvorsitzenden Oberstabsfeldwebel a.D. Peter Schierle überreicht. Zur aktuellen Arbeit des Verbandes erläuterte Stabsfeldwebel a.D. Franz Jung neben der Vorbereitung der Hauptversammlung einige Punkte zum aktuellen Wehrpflichtgesetz, der Arbeit der Tarifkommission und zur Beihilfe.

