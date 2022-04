Großeinsatz der Feuerwehr bei Bonbonfabrik Edel in Donauwörth

An der Bonbonfabrik Edel in Donauwörth hat es einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Der Grund dafür ist kurios.

Großer Feuerwehreinsatz in Donauwörther-Berg: Mit Blaulicht und Martinshorn sind am Montagvormittag 35 Mann der Feuerwehren Donauwörth und Donauwörth-Berg gegen 11.20 Uhr zur Bonbonfabrik in Berg gerast. Die Einsatzkräfte waren alarmiert – bis sie erfuhren, was wirklich passiert war.

Rentner betätigte statt der Klingel der Bonbonfabrik den Feuermelder

Laut Polizeibericht hatte ein 79-jähriger Mann aus Kaisheim den Feueralarm ausgelöst. Der Senior wartete vor der Zugangstüre des Werksverkaufs der Fabrik. Da kein Mitarbeiter vor Ort war, drückte er auf die Klingel – das dachte er zumindest. Tatsächlich handelte es sich nämlich nicht um eine Türglocke, sondern um den Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage. So löste der Rentner den Feuerwehralarm aus, der zu besagtem Großeinsatz der Feuerwehr führte.

Nach Auskunft der Polizei konnten die Feuerwehrleute nach dem Rückstellen der Brandmeldeanlage und Ersetzen der Scheibe am Melder wieder abrücken. Der Senior hat aufgrund seines Alters keine Folgen zu befürchten. (AZ)