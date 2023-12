Rettungswagen im Einsatz streift Auto

Der RTW setzt seine Fahrt fort und verständigt die Polizei per Funkt.

Im morgendlichen Berufsverkehr des Dienstags befand sich gegen 7.30 Uhr ein Rettungswagen mit Martinshorn und Blaulicht auf einer Einsatzfahrt in der Berger Allee. Nach Polizeiangaben streifte der RTW auf Höhe des Gymnasiums während der Vorbeifahrt an einem bei starkem Verkehr ausweichenden Auto dessen hinten linken Kotflügel. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach der Versorgung des medizinischen Notfalls hielt der Rettungswagen, dessen Fahrerin den Unfall sofort per Funk durchgab, an. Die aufnehmenden Beamten verwarnten die Rettungssanitäterin gebührenfrei. (AZ)