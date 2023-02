Revision im Koffermordprozess: Verteidiger akzeptieren Urteil nicht

Eine Woche nach der Urteilsverkündung im Koffermordprozess legen die Rechtsanwälte der beiden verurteilten Brüder Revision ein. Warum sie nach wie vor keinen Mord erkennen.

Lebenslängliche Freiheitsstrafen hat das Landgericht Berlin gegen die beiden afghanischen Brüder im sogenannten Koffermord vor einer Woche verhängt. Sie haben ihre 34-jährige Schwester Maryam H. aus niederen Beweggründen gemeinschaftlich umgebracht, die den Merkmalen eines sogenannten Ehrenmords entsprechen. Zu dieser Überzeugung kam die Schwurgerichtskammer nach einem elf Monate dauernden Prozess. Dieses Urteil wollen die Verteidiger von Sayed Yousuf H., 27, und Seyed Mahdi H., 23, allerdings nicht akzeptieren.

Sie haben jetzt Revision dagegen eingelegt in Form einer Sachrüge. Denn ihrer Auffassung nach blieben wesentliche Beweise, die für ihre Mandanten sprechen, in der Verhandlung unberücksichtigt. Die Verteidiger hatten im Prozess etliche Beweisanträge gestellt, denen das Gericht nicht nachgegangen war. Nach wie vor fordert der Rechtsanwalt des jüngeren Bruders Freispruch, da dessen Tatbeteiligung nicht bewiesen sei und sich dieser lediglich der Beseitigung des Leichnams schuldig (Störung der Totenruhe) gemacht habe. Der Anwalt des Älteren ficht den Mord an und erkennt in der Tötung lediglich eine Art Unglücksfall. Er will Sayed Yousuf H. daher wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt wissen und damit ein deutlich geringeres Strafmaß erreichen.

Koffermordprozess: Die Brüder brachten die Leiche im Zug nach Donauwörth

Ab dem Zeitpunkt, wenn das Urteil schriftlich vorliegt – und das kann bis zu zehn Wochen dauern – haben die Verteidiger vier Wochen Zeit, ihre Revisionsanträge zu begründen. Diese Anträge gehen dann zum Bundesgerichtshof, der daraufhin mögliche Rechtsfehler im Verfahren prüft.

In einem Wäldchen bei Holzkirchen (Gemeinde Ehekirchen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) liegt der Leichenfundort im sogenannten Koffermord. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Der grausame Fall des "Koffermords" hatte bundesweit für großes Aufsehen gesorgt, da die Brüder nach dem Mord den Leichnam ihrer Schwester auf eine makabre Reise mitgenommen haben. Eingezwängt in einen Koffer haben sie die 34-Jährige im Juli 2021 mit dem ICE von Berlin nach Donauwörth gebracht, wo der ältere Bruder damals einen Wohnsitz hatte. Während der jüngere Bruder wieder zurück nach Berlin fuhr, kauften Sayed Yousuf H. und dessen damalige Donauwörther Freundin Grabwerkzeug und brachten den Koffer einen Tag später in den Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dort hob der Bruder ein Erdloch in einem Wäldchen nahe Holzkirchen (Gemeinde Ehekirchen) aus und verscharrte seine Schwester darin. Drei Wochen später führte die Freundin die Polizei zum Leichenfundort.

