Donauwörth

13:30 Uhr

Berührendes Konzert für die Ukraine in der Christuskirche

Plus Evangelische Gemeinde Donauwörth und Musical-Company Kaisheim geben ein Benefizkonzert für die Ukraine. Es ist eine besondere Atmosphäre in der Kirche.

Von Andrea Hutzler

Immer wieder erreichen uns neben den vielen erschütternden Bilder aus der Ukraine, die von Krieg, Gewalt, Zerstörung, verzweifelten und traumatisierten Menschen zeugen, auch Bilder der Mitmenschlichkeit, der Unterstützung, Rettung und Hilfe für die Flüchtlinge, aber auch für die Menschen im Kriegsgebiet. Die Musical-Company Kaisheim unter der Leitung von Heidi Thum-Gabler und Pfarrerin Jasmin Gerhäußer setzten am Vorabend des vierten Fastensonntags "Laetare" ("freue dich") ein musikalisches und besinnliches Zeichen für den Frieden in der Welt, für Mitmenschlichkeit und für ein gemeinsames Miteinander. Der Erlös dieses Benefizkonzertes ging an die Diakonie Katastrophenhilfe, die Menschen vor Ort in der Ukraine, aber auch die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen, finanziell unterstützt.

