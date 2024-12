Berufliche Perspektiven im 8-Minuten-Rhythmus

Kürzlich verwandelte sich die FOS in einen geschäftigen Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler der FOS sowie der Privaten Wirtschaftsschule Donauwörth. Das erstmals durchgeführte Praktikanten-Speeddating bot eine Plattform, um die Wirtschaftsschüler der 9. Klasse und 10Z mit den Praktikanten der FOS zusammenzubringen – und erwies sich als voller Erfolg. In kurzen Gesprächen von acht Minuten konnten die teilnehmenden Wirtschaftsschüler Einblicke in verschiedene Berufsfelder gewinnen. Sie tauschten sich mit den erfahrenen FOS-Praktikanten aus, um einen Mentor für ihre Praktikumswoche im Januar zu finden. Die FOS-Praktikanten, die je nach Fachrichtung in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, Internationale Wirtschaft oder Technik tätig sind, waren beeindruckt von der guten Vorbereitung der Wirtschaftsschüler. Diese legten sogar vollständige Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Motivationsschreiben vor. Der Erfolg der Veranstaltung basierte auf einer intensiven Vorbereitung. Im Unterricht der Wirtschaftsschule wurden Fragen entwickelt und Bewerbungssituationen simuliert. Die FOS-Praktikanten hingegen nutzten ihre Erfahrungen aus dem Praktikum und dem fpA-Unterricht, um Erwartungen an Praktikanten zu formulieren. Nach sechs Gesprächsrunden fanden sich Mentoren und Wirtschaftsschüler ganz von selbst zusammen. Jeder Wirtschaftsschüler wird im Januar mit einem Mentor die Praktikumswoche durchlaufen. Das Speeddating war nicht nur eine Chance, einen begehrten Praktikumsplatz zu finden, sondern auch die Gelegenheit für die FOS-Praktikanten, ihre sozialen und kommunikativen Kompetenzen auszubauen sowie erste Führungserfahrungen zu sammeln. Die beteiligten Praktikumsstellen profitieren ebenfalls: Sie gewinnen zusätzliche Praktikanten, die durch die FOS-Schüler kompetent begleitet werden. Die Teilnehmenden dürfen sich jetzt über die geknüpften Kontakte, (neue) berufliche Perspektiven sowie auf eine spannende und lehrreiche Praktikumswoche im Januar freuen.

