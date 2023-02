Berufsschülerin wird in Donauwörth Geldbeutel mit 115 Euro gestohlen

Aus dem Spind der Berufsschule entwendet eine Unbekannte oder ein Unbekannter den Geldbeutel einer 17-Jährigen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Es war ein kurzes Zeitfenster, am Donnerstagmorgen zwischen 10.15 Uhr und 10.35 Uhr, in dem der oder die Unbekannte laut Polizei zugeschlagen haben muss. Die Person entwendete aus dem Spind einer Berufsschule im Heilig-Kreuz-Garten den Geldbeutel einer 17-jährigen Auszubildenden. In der Geldbörse befanden sich den Angaben zufolge 115 Euro Bargeld.

Die Polizei ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)