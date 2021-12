Donauwörth

Berufsschule Donauwörth: Für die Zimmerer werden Millionen investiert

Die Berufs- und Technikerschule in Donauwörth in der Neudegger Allee.

Plus Lehrlinge aus ganz Nordschwaben lernen künftig in Donauwörth das Holzbau-Handwerk. Deshalb wird die Berufsschule erweitert. Doch es gibt ein Zeitproblem.

Von Barbara Wild

Es wird wohl erst einmal eng werden an der Berufsschule Donauwörth. 2024 werden erstmals die Lehrlinge der Zimmerer und Schreiner aus ganz Nordschwaben, dem Landkreis Aichach-Friedberg und Teile der Stadt Augsburg an der Ludwig-Bölkow-Berufsschule unterrichtet. Denn Donauwörth hat im April 2021 den Zuschlag erhalten, neuer Standort für den Fachsprengel zu sein. Dafür muss aber auch ordentlich investiert werden: 9,2 Millionen Euro werden neue Gebäude und und neue Infrastruktur in den Werkhallen der gesamten Schule kosten. Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen.

