Besuch des MdB Christoph Schmid am Gymnasium Donauwörth

Kürzlich besuchte der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid einen Teil der 12. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Donauwörth. Über zwei Schulstunden erklärte der SPD-Politiker seinen Alltag als Bundestagsabgeordneter und ging auf Fragen der Schüler und Schülerinnen ein. Wie erhält ein viel beschäftigter Bundestagsabgeordneter seine Informationen? Sollte die Wehrpflicht wieder eingeführt werden? Wäre das zu realisieren? Wie viel Lobbyismus ist ein Politiker wirklich ausgesetzt? Wie sieht der Arbeitsalltag eines Bundestagsabgeordneten aus? Diese und weitere Fragen beantwortete Schmid den Schülern und Schülerinnen des Politik-und-Gesellschaft-Leistungsfachs sowie des zweijährig belegenden Grundkurses in diesem Fach in einer offenen Fragerunde. Der Alerheimer beschrieb seinen Werdegang über seine prägende Zeit beim Zivildienst auf der Intensivstation und die berufliche Station als Verkaufsleiter bei Lidl bis zum Abgeordneten im Bundestag. Ebenso erzählte er von der Partizipation im FC Bundestag und von Anekdoten aus der Politik und seinem alltäglichen Leben als Vater und Politiker. Da Christoph Schmid im Verteidigungsausschuss tätig ist, konnte er auch interessante Einblicke in die Debatte um die Wehrpflicht, die Rüstungspolitik und die Bundeswehr im Allgemeinen geben. Letztendlich endete der gelungene Besuch mit dem Appell des Politikers an die Schüler und Schülerinnen, sich in der Gesellschaft einzubringen, egal ob in der Freiwilligen Feuerwehr, in Sportvereinen, einer Musikkapelle oder Ähnlichem. Eva Besinger

