Betrüger bezahlt Mobiltelefon nicht

Eine Donauwörtherin verkauft online ein Handy. Der Vorgang endet mit einer Anzeige.

Bei einem Verkauf über ein Online-Portal ist eine Donauwörtherin betrogen worden. Laut Polizei wollte die 57-Jährige über den Facebook-Marktplatz ihr Samsung Galaxy Mobiltelefon für 550 Euro an eine Privatperson verkaufen. Der Käufer sicherte eine Bezahlung nach der Lieferung zu. Die Frau versendete das Handy an den unbekannten Käufer, der unter Aliaspersonalien auftrat. Danach brach der Kontakt ab. Am Donnerstag meldete die Frau der Polizei Donauwörth den Vorfall und gab eine Anzeige gegen Unbekannt auf. (AZ)

