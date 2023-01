Betrüger buchen Geld von Kreditkarte eines Donauwörthers ab

Fast 2000 Euro gelangen widerrechtlich auf ein Konto in Dubai. Dies zeigt das Opfer bei der Polizei an.

Böse Überraschung für einen Donauwörther: Betrüger sind an die Daten seiner Kreditkarte gelangt und haben von dieser insgesamt knapp 1950 Euro auf ein Konto in Dubai abgebucht. Dies meldet die Polizei. Der 47-Jährige war zu der besagten Zeit laut eigenen Angaben nicht in dem arabischen Land und er tätigte auch keine Online-Zahlungen dorthin. Deshalb zeigte er den Sachverhalt nun an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Computerbetrugs. (AZ)