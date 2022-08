Betrüger ergaunern Guthabencodes im Wert von 600 Euro

Unbekannte riefen mehrfach in einer Tankstelle an und gaben sich als deren Chef aus. Wie der Schwindel aufflog.

Am Dienstagabend riefen bislang unbekannte Tatverdächtige - in betrügerischer Absicht - mehrmals in einer Tankstelle im Donauwörther Stadtgebiet an. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die Männer dabei jeweils wahlweise als Chef der Tankstelle sowie als Mitarbeiter von Google-Play aus. Sie verlangten nachdrücklich unter einem technischen Vorwand die Codes entsprechender Guthabenkarten. Da durch sogenanntes „Spoofing“ im Display des Tankstellentelefons tatsächlich die Handynummer ihres Chefs angezeigt wurde, übermittelte eine Kassenkraft den Unbekannten Google-Play-Guthabencodes im Wert von knapp 600 Euro am Telefon, bevor sie den Betrug bemerkte und keine weiteren Karten aktivierte. Sie informierte ihren „echten“ Vorgesetzten sowie die Donauwörther Polizei. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. (AZ)