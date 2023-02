Betrüger fliegt mit Rabattaufkleber-Masche auf

Ein Mann versucht mit einem Trick in einem Geschäft in Donauwörth günstiger einzukaufen. Nun hat er eine Strafanzeige am Hals.

Ein 41-Jähriger hat versucht, mit einem Rabattaufkleber-Trick in Donauwörth günstiger einzukaufen. Der Betrüger flog aber auf. Laut Polizei war der Mann am Freitag in einem Discounter in der Sallingerstraße. Gegen 11.30 Uhr kam er auf die Idee, einen 30-Prozent-Rabattaufkleber von einer Ware, die nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum war, auf einen anderen Artikel zu kleben. An der Kasse fiel der Schwindel auf, da das neu beklebte Produkt nicht reduziert werden konnte. Die Marktleiterin rief die Polizei, eindeutige Videoaufzeichnungen aus dem Markt überführten den Mann. Die Beamten zeigten den 41-Jährigen wegen versuchten Betrugs an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch