Betrüger wollen sich über Internet eine Mietkaution schnappen

Ein junger Mann will in Donauwörth eine Wohnung mieten. Dabei wird er von Unbekannten ausgetrickst.

Ein Mann ist auf der Suche nach einer Wohnung über das Intermet an Betrüger geraten. Der 24-Jährige wurde im Internet auf eine Mietwohnung in Donauwörth aufmerksam, die seinen Vorstellungen entsprach. Nach einem Erstkontakt mit dem angeblichen Vermieter sollte der Polizei zufolge alles Weitere über die Internetplattform „booking.com“ abgewickelt werden. Die Zahlung der Kaution in Höhe von 2015 Euro sollte ebenfalls über die Seite „booking.com“ geleistet werden. Nachdem der 24-Jährige das Geld über eine täuschend echte „booking.comInternetseite“ wie gefordert abgewickelt hatte, stellte der fest, dass auf seinem (echten) Account bei „booking.com“ weder eine Buchung noch eine Zahlung hinterlegt war.

Das Opfer erkannte den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Überweisung der Mietkaution auf das Konto der Betrüger konnte rückgängig gemacht werden, sodass dem jungen Mann letztlich kein finanzieller Schaden entstand. (AZ)