Betrug: Frau will Playstation 5 über Brennholzshop kaufen

Etliche Anzeigen über Betrugsverdacht gehen derzeit bei der Donauwörther Polizei ein. Bei Online-Einkäufen fließt zwar das Geld, doch die Ware wird nicht geliefert.

In den Tagen vor Weihnachten ging erneut eine Vielzahl an Anzeigen über Betrugsverdacht in Zusammenhang mit Onlinekäufen bei der PI Donauwörth ein. Unter anderem bestellte eine 34-jährige Frau aus einer Juragemeinde die Spielkonsole Playstation 5 über einen Brennholzshop. Sie überwies 399 Euro auf ein französisches Konto. Es erfolgte keinerlei Lieferung. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich laut den Beamten heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Schnäppchenanbieter um einen sogenannten Fake-Shop handelte.

Hacker greifen auf Account eines Donauwörthers zu

Ein 32-jähriger Donauwörther kaufte über das Portal Ebay-Kleinanzeigen einen Saugroboter und überwies 300 Euro auf ein belgisches Konto. Auch er erhielt keine Ware. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Account des Privatverkäufers bei dem Onlineportal gehackt worden war.

Ein 20-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis teilte mit, dass auf seinen Namen mehrere Pakete mit Ladekabeln für Elektroautos sowie Internetroutern in einem Gesamtwert von 3000 Euro bestellt wurden. Die fällige Rechnung landete in seinem Briefkasten. In allen angezeigten Fällen nahmen die Donauwörther Polizeibeamten Ermittlungsverfahren wegen Betrugsversuch gegen unbekannte Personen auf. (AZ)

