Betrug: Wasserwirtschaftsamt warnt vor unseriösen Fotoverkäufern

Betrüger versuchen derzeit, im Namen des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth Bilder zu verkaufen.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth warnt aktuell vor unseriösen Fotoverkäufern. Dem Amt wurden laut einer Mitteilung in den vergangenen Wochen mehrere Fälle mitgeteilt, in denen Personen versucht haben, im Namen des Wasserwirtschaftsamts Fotos beziehungsweise Luftbilder per Haustürgeschäft zu verkaufen. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth weist darauf hin, dass es sich hierbei nicht um Beschäftigte oder Beauftragte des Amtes handelt. Es wird darum gebeten, solche Fälle direkt der Polizei oder dem Wasserwirtschaftsamt zu melden. (AZ)